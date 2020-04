On Tuesday, the East African Entertainment scene was hit by reports that two artistes signed under Alikiba’s King Music Records (Cheed and Killy) had exited the label.

The two singers termed their exit as a measure to protect their careers and that they had made the decisions on their own without any influence from external forces.

Speaking on their exit, Kings Music Records boss Alikiba said that the two had informed him of their intentions of leaving the label, and he gave them his blessings.

Alikiba

“Walinifuata jana usiku saa 8 kasoro, wakaniambia walichotaka, nikawaambia kila la kheri. Saa 10 wakapost kwamba wamejiondoa kwenye Label,” said Baba Keyaan.

He went on to say King Music was like a school and all the investment he put in their careers was to help them as his young brothers, and that is why he never had them sign contracts.

Kiba added that he sees it as his way of giving back to society.

“Ni kweli niliwekeza pesa nyingi kukuza careers zao, kwangu nilikuwa naona kama nawasaidia wadogo zangu wa damu. Sikuwahi kuwaza kuwafunga na mikataba kwa namna ambavyo tulikuwa tunaishi. Hizo pesa zilizotumika ni sadaka. Nawatakia kila la kheri popote waendapo,” added Kiba.

Cheed and Killy quit

“Naitwa Ally killy Omary almaarufu kama killy nSet ikijulikana kama msanii wa @kingsmusicrecords......... napenda kuwajulisha fans wangu watu wangu wote waliokuwa wakisupport mziki wangu na wanaoendelea kussuport kazi zangu na hata wasiosupport pia ni kwamba kuanzia leo hii napenda kutamka kuwa mimi sio tena msanii wa @kingsmusicrecords nimeamua hili kwa akili yangu timamu kabisa bila kushawishiwa na mtu wa aina yeyote ile na sijatumia kilevi chochote kile ni maamuzi yangu tu binafsi na ni kwa ajili ya muendelezo wa mziki wangu.Alikiba amekuwa ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu amekuwa ni mtu ambae amenionyesha njia na kuniaminisha mimi pamoja na mziki wangu mbele ya jamii Inshallah mwenyezi mungu amlipe kwa kila alichonifanyia na kujitolea kwa ajili ya mziki wangu namshkuru sana sana sana nasitoacha kumshkuru siku zote za maisha yangu naumia 😭😭😭ila sina budi

@officialalikiba nakupenda sana my brother nakupenda mnooo na unajua hilo,cha zaidi napenda nikushkuru kwa kunielewa nikiwa kama mdogo wako bado nahitaji baraka zako bado ntahitaji support kutoka kwako kwa namna moja ama nyingine ama kwa kile ambacho kitakuwa na umuhimu kuwa supported na ningeomba pia uniombee dua safari yangu iwe njema na yenye mafanikio popote pale ntakapokuwa as long as najua hatujaachana kwa ubaya na wala hatujawahi kuwa na ugomvi labda NO.Pia ningependa kuwashkuru waliokuwa wakisimamia kazi zangu ili ziweze kuwafkia kwa haraka mashabiki zangu na kuweza kufika kwa haraka kwenye media tofauti tofauti nazungumzia managers wangu @beingaidancharlie @suleshsulle @rehemavisuallab @esilovey1 nawapenda sana nashkuru sana kwa time yenu kwa yote mazuri mlioweza kunifanyia sitoweza kusahau nyakati zote tulizopitia bado nyinyi mtabaki kuwa watu muhimu kwenye career yangu.Love you all ❤️❤️❤️ asanteni sana 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾” said Killy.