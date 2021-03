Fashionpreneur Hamisa Mobetto has expressed displeasure in the act of Wasafi FM Presenter Baba Levo throwing unprintable insults at her following his fallout with Businessman Fred Vunjabei who is believed to be her new boyfriend.

@Officialbabalevo, Kusema kweli umenikose sanaaa! Sijui nimekukose wapi lakini sioni kama ni sawa wewe kuniingiza kwenye drama ambazo sizifahamu wala hazinihusu” said Hamisa Mobetto.

Ms Mobetto added that its not right for the Wasafi FM presenter to attack and mention her name in things she knows nothing about.

“Ukiwa Kama mwanume amabaye umezaliwa na Mwanamke na pia juzi kati niliona umepost mwanamke/mke wako anaujauzito wako sidhani ni sawa wewe kusema mimi nitazaa mbwa regardless ya mwaume gani nitazaa nae”

“Sidani kama hayo mameno angeambiwa Mama, Dada au mke wako yangekufurahisha @officialbabalevo kwa namana yoyote ile umenikosea na sipapendezwa na Kauli yako” added Ms Mobetto.

On Sunday, Baba Levo took to Insta-Live, attacking Hamisa and Fred Vunjabei, stating that if they happen to get baby he/she will be like a Dog.

“Mimi nasema Fred na Misa wakipata mimba watazaa either mweheu ama watazaa Mbwaa” says Baba Levo.

However, upon seeing Hamisa Mobetto’s post, Baba Levo sought to clarify;

“Shemeji Mbona Mi Sijakutaja Wewe ....!!!?Nimemtaja MISA Naomba Urudi Kuisikiliza Vyema Video Nimekuwekea Hapo swept left 👉👉👉👉 Mnamshambulia Bure Mwana Wa ADAM #MKAMARIA B LEVO BAA”

