Singer Diamond Platnumz, DC Jokate Mwegelo and Mbosso led celebrities in mourning the sudden demise of their third President Benjamin William Mkapa who passed away at the age of 81.

In a post seen by Pulse Live, Platnumz led others in paying tribute to the late Mkapa, with many praising him for his good leadership skills when he was the Head of State. Mkapa was Tanzania's president from 1995-2005.

Mkapa’s death was made public by President John Pombe Magufuli, in a televised address, declaring 7 days of state mourning.

According to Magufuli, the former Tanzanian President died at a hospital in Dar es Salaam where he was undergoing treatment.

Former Tanzania President Benjamin Mkapa is dead

Here are celebrities Mourning Mkapa

Diamond Platnumz

“May His soul Rest in Paradise 🙏🏼”

Jokete Mwegelo

“Nimepokea taarifa za kifo cha Mzee wetu Rais wa Awamu ya Tatu Ndg. Benjamin William Mkapa kwa masikitiko makubwa sana. Salamu zangu za pole ziende kwa Watanzania wote. Mzee Mkapa alikuwa ni Baba, Mwalimu, Mlezi na wengi tulimtazama kama kioo. Binafsi nimejifunza mengi kupitia uongozi wake na maisha yake kwa ujumla. Tunashukuru kwa kutuacha na kitabu cha maisha yako kitakachobaki kama kumbukumbu na sehemu ya sisi kujifunza na vizazi vijavyo. Pumzika kwa amani Mzee wetu. 🇹🇿”

Romy Jons

“INNA LILLAH WA INNA ILAYH RAJIUN 🤲”

MAMA Dangote

“Mbele yake nyuma yetu”

Mbosso

“Innalillah Wainna ilaih Raajuun”

Barnaba Classic

“Mungu Yuko na Baraka Zake Siku zote Tanzania 🇹🇿 Ya leo hatuwezi zungumzia Bila Chembe ya mazuri yako Mze mkapa Ulale Salama Mkono wa bwana Ukuponye Amina R.I.P”

Actress Shamsa Ford

“😭😭 Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho yako dady”

Zuchu

“INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN”

Chege

“Aaaaaaa!!! Lala salama Baba!🙏”

Mkubwa Fella

“R.I.P MZEE WETU BENJAMIN MKAPA MUNGU AILAZE ROHO YAKE MAHALA PEMA PEPONI AMEEEN 🙏🙏🙏🙏😭😭”

Actor Steve Nyerere

“Daima wewe ni shujaa kwangu Taiifa litakumbuka mazuri yako Leo na kesho. Ulikuwa baba ulikuwa rafiki Daima lala”.

Kitenge Mwaulid

“Nimepokea taarifa za msiba wa Mzee Benjamin William Mkapa (Rais wa Tanzania 1995 - 2005) kwa masikitiko makubwa sana. Natuma salamu zangu za pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na watanzania wenzangu wote. Pumzika kwa amani baba yetu!”

Singer Linah Sanga

“Mungu ailaze roho y marehmu mahal pema peponi…amin. Pumzika Benjamin”

Soudy Brown

“Rest in Peace Mr President (Benjamin William Mkapa 3rd President Of Tanzania 1995-2005)”

Kifesi

“Pumzika kwa Aman mzee wetu”

Konde Gang

“REST IN PEACE OUR FORMER PRESIDENT OF TANZANIA. BENJAMIN WILLIAM MKAPA”

Rapper Nikki Wa Pili

“Pumzika kwa Amani”

Model Flaviana Matata

“Rest In Peace Mzee wetu, hili ni pigo kubwa kwa Taifa 😭”

Rapper Switcher Baba

“R.I.P Mzee Benjamin William Mkapa 🇹🇿”

DJ Fetty

“R.I.P Mzee wetu Mkapa”

Wasafi FM’s Edo Kumwembe

“Rest in Peace Baba...Rest in peace Ben..Najisikia vibaya”

Haji Manara

“Nimehemewa,,,Poleni Watanzania wenzangu 😭😭😭😭😭😭😭”

Beatrice Ndungu

“Rest well sir🙏🙏Hon. Benjamin Mkapa. My Life My Purpose!!#mylifemypurpose”

Actor Mkude Simba

“Hakika M/Mungu ndiye Mwenye kujua muda, siku na Saa, ... leo muda umefika kwake kwa aliyekuwa Rais wa awamu ya Tatu MH!!! BENJAMIN WILLIAM MKAPA"

M/Mungu ametekeleza wajibu wake, na wajibu Huu ni lazima kwa kila Binadamu ili Neno litimie, Kiongozi wetu muda wake umefika amelejea na sisi Sote Muda Ukifika Tutalejea, ..Nafasi Pekee tulibakiza Kwa Mungu Katika Dunia Hii Ni Ibada Tu. Hayo Mengine ni Mapito. Mungu ailaze roho ya Marehemu Pale Panapostahili Aminaaa 🤲😭😭”

Rapper AY

“💔💔💔💔💔💔 May Your Soul Rest In Eternal Peace Mzee Wetu 🙏🏿🙏🏿”