WCB singer and Wasafi Media boss Diamond Platnumz is mourning the death of Wasafi FM presenter Fatma Abdallah popularly known as Kungwi Mkatashombo.

In a post he shared on Instagram, Chibu said Ms Fatma will be remembered for her good deeds and immense contribution to Wasafi Media, as he sent a message of condolence to her family and friends.

“Rest in Paradise Fatma.... Daima tutakukumbuka kwa mema yako mengi uloyotutendea... kwa niaba ya WASAFI MEDIA tunatoa pole kwa Familia, Ndugu na jamaa wote walioguswa na msiba huu wa dada yetu Fatma Abdallah aliyejulikana kama @kungwi_mkatashombo .....🙏🏼“ read Diamond’s post.

Late Wasafi FM presenter Fatma Abdallah

Wasafi FM on their part said that Fatma who hosted the Kwetu show on Wasafi FM will be remembered for helping Tanzanians through her radio show.

Ms Fatma Abdallah died on Saturday afternoon.

“#TANZIA Wasafi Media Tunasikitika Kutangaza Kifo cha Mtangazaji wetu mpendwa wa Kipindi cha #KWETU ,Fatma Abdalla Al-Maarufu kama @kungwi_mkatashombo Kilichotokea Mchana wa Leo.

Fatma atakumbukwa kwa Upendo wake na Kujitoa kwake katika Kusaidia Watanzania Mbalimbali wenye Shida na Matatizo kupitia Kipindi chake cha #KWETU. Kwa huzuni tunapenda Kuungana na Familia yake Kumuombea Kwa Mwenyezi Mungu ailaze Roho yake Mahala Pema Peponi 🙏🏼! Mbele yetu, Nyuma Yako! Inshallah tutaonana Baadae Fatma 🙏🏼” wrote Wasafi FM.

