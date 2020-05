Singer Diamond Platnumz and his entire family are in mourning following the sudden death of Mzee Shamte, who is the father to Rally Jones aka Uncle Shamte (Uncle Shamte is Mama Dangote’s husband).

Mzee Shamte passed away on May 14th 2020, with the sad news being revealed by Mama Dangote’s hubby Rally Jones.

A brokenhearted uncle Shamte shared a message that reads. “14 May 2020. MZEE SHAMTE BABA YANGU MZAZI 🙏.”

Diamond Platnumz’s family in Mourning

Diamond’s mother also put a post paying tribute to her father-law with an Islamic prayer “Inna lilah wa inna ilayhi rajiun, Mzee Shamte...”

Other family members and WCB fans joined the conversation paying tribute to the late Mzee Shamte.

Condolences Messages

