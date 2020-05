Konde Music Worldwide President Harmonize has elicited mixed reactions among his 5.4 million followers (Instagram) following his emotional post on Rich Mavoko’s absence in the music industry.

In his message, Konde Boy asked fans to refrain from celebrating the singer’s absence in the music scene, stating that he might be strategizing on comeback that will shock many.

The Bedroom-maker mentioned that he had been angered by those castigating Mavoko, without knowing what he is going through.

Harmonzie’s emotional post on Rich Mavoko’s absence in the Music scene elicits wild reactions

Mavoko's Absence

“Mana Mzazi wa Mwenzio Ni wako Pia Laana Yake Haishindwi Kukupata ...!! La Mwisho Kabisa Mgeukie Mwenzio Anaefurahia Na Kuifanya Hii Kuwa Ni Habari Njema Kwake Ya Kumfanya Atembee Kifua Mbele Na Hata Kuandika Mtandaoni Kwa Furaha MAVOCO KAPOTEA muulize Anafaidika Nanini ...??? Mungu Anasababu Na Maana Yake Bro @richimavoco Kama Mdogoako Nakuombea Najua Ukimya Wako Unamaana Kubwa Sanaa Ndani Yako Ninachojua Ni Kujiweka Sawa Na Kutuletea Kazi Zingine Tunakupenda Na Tunakuombea Mungu Akufanyie Wepesi...!!! Let's Go Bro Mdogoako Rafiki Yako Nipo Hapa Muda Wowote...!!!! RAMADAN KAREEM” wrote Harmonize.

Following his update, a section of his fans asked him to help Mavoko reclaim his spot in the Bongo Flava industry. Mavoko has been missing in action for the past 8 months, with all his social media pages being inactive.

“Familia Ngapi Zipo Nyuma Ya @richmavoko ..?? Na zinamtegemea Yeye KwaKila Jambo Hasa Hili La Kupata Mkate Wa Kilasiku VP Kuhusu Ndoto Za Familia Hizo Na Zinaishije Katikwa Wakati Huu...??? Ndoto Ngapi Za Wasani Ambao Wanategemea Kuzifikia Hizo Ndoto Kupitia Mavoco ..?? Na Nyuma Ya Hao Wasanii Kuna Familia NyenginePia ..??Jeee Maumivu Malala Miko Ya Wazazi Wake Hasa Mama Mzazi Ambae Ndio Kama Roho Yake ...!!! Ushajiuliza Ni Kauli Ngapi Za Uchungu Anazitoa Ambazo Zinaweza Kumpata Kila Anaefurahishwa Na Hili Kwa Makusudi ..???” added Harmonzie.

Mavoko parted ways with the Diamond owned record label WCB Wasafi in July 2018, but since then he has not being doing well in the music industry.

He went ahead and started his own empire dubbed “Billionaire Kid”. He had joined WCB Wasafi in June 2016.

Reactions

faizaally_ “Halafu alivyo fundi kupotea ni huzuni @harmonize_tz jamaa anajua”

hasheem_ibwe “Rojaaaa umesemaje hapooo???🙌🏽 Au nisemeeee😂😂”

sonia_kanyiri “Msign arudi kazi jamani”

kideboytz_10 “😂 aya mchukue muweke apo konde gang labda utapata kiki kwa wiki mbili tuu 😎”

officialsteveunju “post imenitoa machozi😢😢ndo najuwa leo harmonize umekuwa May God bless you”

msami_nation “Kiki kupata ni ngumu saivi mtafukua hadi makaburi ya kwenu bado kazi ipo😂😂😂🤣🤣”

official_omar_marley “CLOUDS FM WALIMSHIKA MKONO ALAFU SIJUI ILIENDAJE ....HUYU @richmavoko AJILAUMU YEYE MWENYEWE”

xumapicho “Kwaiyo unataka tuandike yupo akati hatumuoni?!!!! Sisi mashabiki wake tunasema kapotea maana hatumsikii🤔🤔🤔”