Tanzanian upcoming singer Meja Kunta has angered netizens after faking his own death through the help of his manager in order to promote his new song.

On Sunday, reports went viral that Kunta had passed on after being involved in a road accident while on his way to Tanga to stage a performance at Mziki Munene concert. The news of his demise was made public by his manager called Gmaker.

However, on Monday they made a u-turn on Meja Kunta’s death stating that the singer is still alive and regrets earlier reports that had announced his death.

Tanzanian singer Meja Kunta fakes his death to promote his new song

Apologies

“Ndugu Watanzania, mashabiki wa mziki wa singeli, na mziki kwa ujumla, wazazi wa @mejakunta_ , waandishi wa wahabari, ndugu jamaa na marafiki, nasikitika au kuomba radhi kwa nilichokiandika jana usiku kupitia ukurasa wangu wa IG. Mejakunta ni mzima wa afya nipende kuwatoa hofu. naomba sababu ya post niiongelee wakati mwingine. kwa dhati kabsa naomba samahani tena. matibabu yanaendelea vizur kabsa. tunashukuru mashabiki zetu kwa salamu nyingi za pole na kuwa pamoja nasi. God is good all the time,” reads a message from G-maker.

A close source to the singer’s management, disclosed to the public that they had planned to fake Kunta’s death, with the aim of making him trend and promote his new song.

The singer is popularly known for his song dubbed Mamu

Reactions

divatheebawse “@mejakunta_ aisee Kama Upo unasoma hii wewe na Management yako mmetukosea sana , the pain tho, wuld never wish this for anybody .. never never never .. inauma sana , Muombe sana Mungu acha kabisa umevunja mioyo yetu, asa uko hai now you kno Ur truly loved ...ila Nafsi inaumaaa umetuumiza sana tulikuwa tumejawa majonzi , Kifo is something very sensitive, too young tumeumia na tumelia sana.. sasa hio nyimbo yako kama ndio unatoa mdogo wangu si kihivi , umecheza na hisia zetu sana umetukosea sana ... aisee tumbo hadi liliuma ..”

Actor Steve Nyerere said “Mimi ni shabiki yako Sana tena Sana,Napenda kuona kama kijana mwenzangu Akiwa mpambanaji kwa juhudi na Maarifa,Mziki wenu Unakuwa siku hadi siku,Hapo kinacho hitajika ni Ubunifu Tu Na kujituma,Nadhani Mnadanganyana Kuwa mziki ni Kiki,No mziki ni mashairi mazuri,Kwa hili la Jana Mimi kama Mimi Nasema Mmekosea Sana Maana Mungu hajaribiwi wala Hataniwi Kabisa,Kama kuna mtu alikupa wazo hili basi jua Amekupotosha Moja kwa Moja,Kuna vitu vya kujiombea na kuna vitu vya kujipa Kiki Lakini Sio kifo,Ivi unagundua Umetuweka kwenye hali gani,Ivi unajua Tulihemewa na maswali Gani,Kwangu Mimi Unastahili Kupuuzwa Sana,Kama kuna madodoki Wanakusifia Umetrend Nadhani wanakulamba kisogo.Ujinga ni Nini Ujinga ni kufanya kitu cha kijinga dhaidi kuliko Ujinga wenyewe”

tatu_osmond1557 “mmezingua sana sio kwa kiki izo mnazo tafuta uo ni usenge”

centralboytz “Achen usingeli wa kingese wajinga nyinyi😼 akifa mara ya pil mkaushe imeisha hiyo”

frolamajoro “Kakosea Sana hafai huwezi mtania Mungu😢😢😢😢”

brightpointtz ‘Tuliondika RIP tuanze kuzitafta RIP zetu tuzifute 😴😴😴😴😴”

gotintito17 “Kama hichi kitu amefanya mwenyew mEja basi Mungu ata muonyesha ila kama ni mtu tu wa karibu yake uyoo nae Mungu ata mshikisha adabu”