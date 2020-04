Bongo Flava singer Alikiba has been subjected to a major setback after two of his signees Cheed and Killy call it quits from his label Kings Music Records.

On Tuesday, both Cheed and Killy put up similar posts announcing their exit from King Music over what they termed as protecting their music career.

The two stated that they made the decision to part ways with the Alikiba owned label without being influenced by somebody else.

Killy with Alikiba. Two of Alkiba’s signees Cheed and Killy call it quits from Kings Music Records

Own Decision to Exit

“Naitwa Ally killy Omary almaarufu kama killy nSet ikijulikana kama msanii wa @kingsmusicrecords......... napenda kuwajulisha fans wangu watu wangu wote waliokuwa wakisupport mziki wangu na wanaoendelea kussuport kazi zangu na hata wasiosupport pia ni kwamba kuanzia leo hii napenda kutamka kuwa mimi sio tena msanii wa @kingsmusicrecords nimeamua hili kwa akili yangu timamu kabisa bila kushawishiwa na mtu wa aina yeyote ile na sijatumia kilevi chochote kile ni maamuzi yangu tu binafsi na ni kwa ajili ya muendelezo wa mziki wangu.Alikiba amekuwa ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu amekuwa ni mtu ambae amenionyesha njia na kuniaminisha mimi pamoja na mziki wangu mbele ya jamii Inshallah mwenyezi mungu amlipe kwa kila alichonifanyia na kujitolea kwa ajili ya mziki wangu namshkuru sana sana sana nasitoacha kumshkuru siku zote za maisha yangu naumia 😭😭😭ila sina budi” reads Killy’s post in part.

He went ahead to thank Alikiba for supporting his craft for the past one year, since being introduced as his signee.

“@officialalikiba nakupenda sana my brother nakupenda mnooo na unajua hilo,cha zaidi napenda nikushkuru kwa kunielewa nikiwa kama mdogo wako bado nahitaji baraka zako bado ntahitaji support kutoka kwako kwa namna moja ama nyingine ama kwa kile ambacho kitakuwa na umuhimu kuwa supported na ningeomba pia uniombee dua safari yangu iwe njema na yenye mafanikio popote pale ntakapokuwa as long as najua hatujaachana kwa ubaya na wala hatujawahi kuwa na ugomvi labda NO.Pia ningependa kuwashkuru waliokuwa wakisimamia kazi zangu ili ziweze kuwafkia kwa haraka mashabiki zangu na kuweza kufika kwa haraka kwenye media tofauti tofauti nazungumzia managers wangu @beingaidancharlie @suleshsulle @rehemavisuallab @esilovey1 nawapenda sana nashkuru sana kwa time yenu kwa yote mazuri mlioweza kunifanyia sitoweza kusahau nyakati zote tulizopitia bado nyinyi mtabaki kuwa watu muhimu kwenye career yangu.Love you all ❤️❤️❤️ asanteni sana 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾” said Killy.

King Kiba’s management

Cheed and Killy were among the five musicians signed under Alikiba’s record label barely a year ago.

Those still under King Kiba’s management are K2ga, Abdukiba and Tommy Flavour who was signed on November 8, 2019.

Kings Music is experiencing an exodus at a time their rivals WCB Wasafi and Konde Music Worldwide have both signed new artistes; Zuchu (WCB), Ibraah (Konde Music).