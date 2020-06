Business woman Zari Hassan joined Tanzanians in mourning the sudden demise of Babu Tale’s (Diamond’s Manager) Shamsa Kombo TaleTale who passed away on Sunday following a short illness.

In a series of post via her Insta-storties, Zari who used to be very close with the late Shamsa, condoled with Tale and his Family, stating that her heart bleeds for her young family.

Zari, Diamond and Hamisa lead Tanzanians in mourning the death Babu Tale’s Wife

Zari's message

“Pole sana Babu @BabuTalee, we mourn with You.

“It is hard to believe yet it’s a fact. And just like that you are gone. My heart bleeds for your kids Shammy. But one thing I know, God still reigns. He will take care of them, only Him can do the best. Rest in Peace sister”

Mothers die with the most pain; Lil girl isn’t even 3 years. Her mama is no more. Help me come together and pray for @BabuTale family. As a mother I’m so devastated #RIPShammy”

“I will miss you so much, your soul was pure. God wanted an angel for himself. Rest Easy Babe” reads a series on posts from Zari.

Zari with Babu Tale's wife

Malaria and Ulcers

According to Babu Tale’s brother, Shamsa was battling Malaria and Stomach Ulcers, but her health deteriorated on Saturday, forcing doctors to admitted her in the Intensive Care Unit (ICU). Unfortunately, she lost the fight on Sunday.

A Funeral program seen by Pulse Live, indicate the late Shamsa Tale will be laid to rest in Morogoro (Tale’s ancestral home) on Monday.

Funeral Program

Other celebrities also took Instagram to send in their condolences messages.

Hamisa Mobetto

Inna Lillahi wa Inna Ilayi Raji’un

Hakika sisi ni wa Mweyenzi mungu na Kwake tunarejea”

Esma Platnumuz

“Sitaki Kuamini umeondoka umemuacha kipenzi chako Shammy umepatwa na nini jamani 😭😭😭 nakumbuka siku ya meisho kukuona mbezi Tale kaingia ndani kwa naseeb mi nakupa kampani usiboreke Tumepiga Story nyingi za maisha Shammy nakwita Why umekwenda mapema bado watoto wanakuitaji jamani 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭”

Actress Aunty Ezekiel

“Yaani Sijui lakini Nawaza Watoto Jaman Familia yako imevunjika gafla jaman ni Hali gani watoto watakuwa nayo Mungu wangu......😭😭😭

Kwake ni Mwanzo na Mwisho wote tutarejea Pumzika kwa Amani Shammy wangu Dada Mwenye Upendo Dah!😭😭😭

Pole Sana Boss Talle.....Inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie Wepesi kwenye Muendelezo wa Familia yako 😔😥😥😥”

Actress Sengo Matilda

Mwenyehz mungu anasababu ya kila jaribu kwa mja wake... safari yetu ni moja... Allah awafanyie wepesi na kuwapa moyo wa ustahimilivu ... pole sana kaka na family kwa ujumla, ... @babutale”

Nandy

“Poleni sana ndugu jamaa na marafiki kwa msiba uliotokea BWANA AMETOA NA BWANA AMETWAA JINA LAKE LIHIMIDIWE! MUNGU akutie nguvu boss @babutale 🙏🏻’

Nay wa Mitego

“Daah 😭 pole sana brother @babutale kwa kuondondokewa na Mke wako😢 #RIP

#staystrongbabutale”

Radio Presenter B Dozen

“@babutale Pokea Salam Zangu Za Pole kwa Kuondokewa Na Wife!! Upendo wako kwake hukuwahi kuuficha, Nakuombea Mwenyezi Mungu akupe faraja katika kipindi hiki kigumu wewe na Familia nzima, May Her Soul RIP🙏🏿”

Diamond at Babu Tale's Home

Actress Shamsa Ford

” Wajina wangu jamani dah

MUNGU TUNASHUKURU KWA YOTE .pole sana kaka yangu @babutale Mungu akutie nguvu kipindi hiki kigumu:

Chege Chigunda

“Inna lillah wainna ilayhi raaj un!

pole sana sana Boss tale wewe pamoja na familia yako kwa kuondokewa na Mkeo,Allah akutie nguvu bro njia yetu sote ni moja kaka @babutale Allah amuweke mahala pema🙏”

RC Paul Makonda

“Sikujua kama ulikuja nyumbani kuniaga, Bali niliamini utapona Shemeji yangu. Nakumbuka nilitumia Muda mwingi kukuombea huku nikikubembeleza ule ili ipate nguvu kumbe Mungu alikuwa na Ratiba yake. Asante kwa maisha uliyoishi hapa Duniani ila ujuwe ujumbe uliomwachia mama Keagan juu ya Watoto wako tutaifanyia kazi kwa Msaada wa Mungu. Pumzika kwa amani Mrs @babutale”

Babu Tale with his Kids

Presenter Meena Ally

“Pole sana sana @babutale na familia, Inshaallah M/Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu, nipo pamoja nanyi na nawaombea Dua kwa Allah SWT”

Rapper AY TZ

“Pole sana @babutale kwa msiba mkubwa wa mke wako..Mungu Amlaze Mahali Pema Peponi..Mungu akujaalie Nguvu na Kustahimili kwenye kipindi hiki kigumu🙏🏿🙏🏿”

Actor JOTI

“Pole sana Ndugu Yangu @babutale Najua Unapitia katika Kipindi Kigumu sana..😓😓Wife amekuachia Watoto kama kumbukumbu Ya Kudumu na ndio Faraja iliobaki kwako..🙏🙏Mungu ndio anajua kwanini leo imekuwa hivi kwako..Tunamuombea mkeo #Shammy apumzike kwa Amani..🙏🙏

R.I.P #Shammy..”

Producer Majani

“Ndugu yangu @babutale pole sana kwako na kwa familia yako kwa kupoteza mke wako na mama wa watoto wako.

Nafsi yake ipumzike kwa Amani Insha Allah. Ninaomba uendelee kuwa nguvu kwa ajili ya watoto katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu akupe nguvu ndugu yangu na ampe makazi mema shemeji yangu..R.I.P Shamsa”

Rwanda’s Shaddy Boo

“🕯 @babutale be strong 💪 and courageous 🙏🙏😞😞”

Wasafi FM's Lil Ommy pay tribute to the Late Shamsa

Wasafi FM Presenters pay tribute to the Late Shamsa Tale

Singer Ruby

“Mpaka sasa nimekosa cha kusema mimi binafsi nimepatwa na misiba miwili hivi karibuni .....😭😭😭😭Lakini Kazi ya Mungu hainamakosa

Kila nikimuangalia dada shammy nakosa maneno yakuelezea ni jinsi gani nimeguswa ila siwezi hatakujaribu kiatu cha familia yake @babutale Boss sijui niseme kisu kimegongamfupa 😭😭😭😭😭Eeeh Mungu 🤲🏾Wewe ni mfariji basi Tunaomba faraja katika kipindi kihi kwa Familia ndugu jamaa na Marafiki AMEN 🙏🏽 #RIPMRSTALE #SHAMMY”

Model Flaviana Matata

“My Wii💔💔 I don’t even know what to say!! Rest In Peace Kipenzi, My Prayers to your husband @babutale and the kids. This is a tough one, Mungu awape nguvu🙏🏾”

Jembe Ni Jembe

“Nimepokea kwa Masikitiko taarifa za brother Hamis Taletale kuondokewa na Mkewe mpenzi🙏

Pole sana Brother @babutale Kwa Kuondokewa na Mwenzi wako. May God bless you and give you strength to accept his Love🙏

Poleni Ndugu Jamaa na Marafiki.RIP😭🙏💔"

Lil Ommy

“Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un .

POLE SANA Kaka Kwa kuondokewa na Mke wako Kipenzi Shamsa 🙏 Mungu ampe kauli Thabit na amuweke Mahala Pema 🙏🙏🙏”