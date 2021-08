Wolper was treated to a surprise engagement party by her Baby Daddy and she could not hold back her tears.

Later on, she put up photos from the engagement, stating that she was overwhelmed by emotions after being proposed to by a man of her dreams.

Actress Jaqueline Wolper in tears as Baby Daddy Rich proposes [Video] Pulse Live Kenya

Wolper Speaks Out

“KWA MASHABIKI ZANGU.. hakuna kitu kinaleta furaha kubwa maishani kama kuchumbiwa/kuolewa na mwanaume unaempenda sana MUNGU amenitimizia furaha yangu ya pili baada ya mtoto.....nimeona na kusikia baadhi ya watu wakisema eti nimelia wakati ni pete ya 4 sijui ya 3, yah ni kweli nimelia tena sana maana hata baada ya pale pia nililia sana nyumbani na sababu kubwa za kulia zifuatazo” said Wolper in part.

She went on to explain why she cried during the surprise proposal.

“1:nimevishwa pete na mwanaume nilietokea kumpenda sana duniani

2: Nimevishwa pete na mwanaume alienizalisha kitu ambacho si rahisi kwa maisha ya ujana huu tulionao kwa maana tumekuwa tukizalishwa na kutelekezwa na wengi tunawaona lakini kwangu kuna mwanga tayar juu ya mwanaume huyo

3:Nimevishwa pete katika muda sahihi kwetu pengine pete nilizovishwa awali muda hakuwa sahihi ndio maana hatukuweza kufikia malengo (sio kwa ubaya)

4: sikutegemea kabisa kutokana na story zetu ndani... mara nyingi tulikuwa tunaongelea kuhusu biashara zetu kila siku tufanye nini ili tuweze kuongeza pesa zaidi tufanye nini ili Mtoto wetu P aje akute maisha mazuri zaidi” she said.

Adding that; “Niwaombe mashabiki zangu mzidi kuniombea isiishie kwenye PETE tu🙄🙄🙄 ifike hatua ya "Mimi Jackline masawe nipo tayari kuolewa na Richard ...... kwa raha na shida" 😜😜😜😜😜 huko sasa ndo nitalia week nzima tena nitalia kichaga jamani ....Niko Mapendoni juu ya huyu kijana hapa kiruuuu😢

AHSANTENI sana mashabiki zangu. BY THE WAY:: Kuhusu kujinunulia PETE jamani baba P sio mario anaweza kununua pete na pia nina sifa yakupendwa sina sifa yakujitongozesha kwanza nijinunulie pete kwani mimi ndo nilianza kumtongoza jaman! Em acheni kukariri maisha na wala msijali na nyie MTAPENDWA kama MIMI na MTAVISHWA PETE kama ni swala la TIME 😜😜😜😜😜

Mwisho kabisa Asante Nakupenda Baba p ❤️❤️🌹@richmitindo”.

New Born

Rich Mitindo and Wolper were blessed with a bouncing Baby Boy back in May this year. Wolper shared the good news with her over 7.8 million Instagram followers, stating that she is happy to be mother.

The actress got her Baby with boyfriend, Rich Mitindo, a popular fashion Designer and businessman in Tanzania.

Wolper dated Rich before meeting Harmonize and when her relationship with Konde Boy ended in 2017, she rekindled her love with Rich who was single at that time.

