Harmonize’s Ex-girlfriend Jaqueline Wolper welcomes a Bouncing Baby Boy

Wolper shared the good news with her over 7.5 million Instagram followers, stating that she is happy to be mother.

The actress got her Baby with boyfriend, Rich Mitindo, a popular fashion Designer and businessman in Tanzania.

Wolper dated Rich before meeting Harmonize and when her relationship with Konde Boy ended in 2017, she rekindled her love with Rich who was single at that time.

Actress Jacqueline Wolper and Boyfriend Rich Mitindo Pulse Live Kenya

Wolper's post

“...Tulianza kuibana 2016..Nikamkosea saana Tukaachana lakn ukuwah nichukia..😒Tukawa marafk wazuri sana kwa ushauri wa biashara nk ..But baada ya maumivu Mengi ya mahusiano, kwenye Maonyesho ya sabasaba Tukakutana Tena kwenye Biashara zetu wote Tukiwa singo 2020 ,Tukaishi kwa upendo Tukafanikiwa 🤰Kwa upendo usioelezeka ,Naomba heshima unayonipa Na upendo unaonipa hudumu Milele Na Milele

Najua unajua Nakuheshim Na Nakupenda kiasi gani hilo Halina ubishi wala Mpinzani..Basi Tumeshakua ndugu siyo wapenzi Tuu Amini kwamba Nitakuheshim Milele Ata iweje wewe Ndio Mwanaume uliyenipa Furaha ya Milele yakunifanya jina jacq kubadilika Nakuwa Mama wa fulani siyo jambo Dogo japo kwa Mungu ni Dogo ila kwangu Ni kubwa Nakupongeza sana kidume wangu wa Mbegu wa alali kabisa 🙏🙏

Niseme tu asante mungu kwa hii zawadi (ni kubwa na inadhihirisha uku wako)

Nina mengi ya kusema ila shukurani ndo naona neno nzuri.. nakupenda.

wako wa moyoni Mama P 😍❤️💯 @richmitindo @richmitindo ❤️💯” shared Wolper.

On the other hand, Rich Mitindo wrote; “Sijuii nieleze vip Furaha yangu, Ila ni wakati mzuri na sitausahau kamwe kwenye maisha yangu.. jamaniii katika maisha yangu sijawahi kuwa na furaha na upendo kamili Kama ilivyokuwa wakati huu niseme nakupenda kuliko chochote katika ulimwengu huu, ilikuwa ndoto yangu kuwa na familia na sasa inatimia, kwa hili nitashukuru milele Nakupenda Jacq wangu na nitampenda mwanangu sana sababu umembeba mwanangu ndani yako, nakuhahid nitakuwa baba bora mwaminifu kwako na mwenye upendo , na nitakuwepo na nyie milele 🙏 @wolperstylish”

The Breakup

In August 2020, Konde Music Worldwide CEO Harmonize spilled the beans on what led to his breakup with ex-lover Jacqueline Wolper, alleging that she wanted to sleep with his former Boss Diamond Platnumz.

Wolper who is an actress and Fashionpreneur parted ways with Harmonize in 2017.