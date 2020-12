WCB boss and singer Diamond Platnumz has led Tanzanian artists in mourning the death of Tanzania’s National Arts Council (BASATA) Secretary General, Mr. Godfrey Mngereza.

This came shortly after several media outlets in Tanzania reported that Mr. Mngereza had passed on, but the cause of death is still unknown.

In his message, Chibu said he was short of words to write on Godfrey Mngereza’s death, noting that a few days ago he went to support the Wasafi team as they did a tour in Arusha.

BASATA boss Godfrey Mngereza who has died

“Dah Nakosa ata cha Kuandika.... Mkuu si juzi tu tulikuwa Arusha ulikuja kutuunga Mkono kwenye Tour yetu ya Tumewasha na Tigo, leo hii umetangulia....Dah! Inshaallah Mwenyez Mungu akulaze Mahali pema Peponi Amin🙏🏼,” wrote Diamond Platnumz.

Rapper Mwana FA who recently got elected into parliament also said, “Nakosa la kusema ndugu yangu Mngereza.💔 Mbele yako nyuma yetu mzee wangu. Ukapumzike kwa amani.”

Here’s how other Tanzanian artistes mourned the BASATA boss.

“Kila nafasi niliwahi kupata na mzee wangu alikua anasema Darassa I’m a big fan of you napenda sana Nyimbo zako nakua free kusikiliza popote muda wowote !!! Vijana wako tumetoa album ungeendelea kusikiliza kazi zetu zaidi na zaidi.... Heshima yako mzee wetu umefanya ulicho fanya pumzika kwa AMANI 🙏🙏🙏,” said Darassa.

“Mbele yako nyuma yetu baba RIP,” Babu Tale.

“ALLAHUMMA IGHFIRLAHU WARHAMHU MWENYEZI MUNGU AMSAMEHE NA AMPE KAULI THABIT 🙏. AMEEN,” said Zuchu.

“Inalillahi wainalilah rajuni mbele yako nyuma yetu kiongozi wetu hapa nazidi kuamini hata mimi kesho naweza nikawa sipo na nyinyi ndugu zangu rafiki zangu na watu wote ambao mnanisaport ktk kazi yangu ya mziki kapumzike salama Baba #Muengereza nashindwa kuamini mpaka sasa hivi 😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏” said Beka Flavour.