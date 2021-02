Singer Harmonize is busy out here lecturing Rayvanny over alleged relationship with Paula Kajala, daughter to his new lover Frida Kajala.

The Konde Gang President expressed displeasure in the act of Rayvanny starting an affair with Paula who is still a school going girl.

According to Konde Boy, the WCB signee is out to ruin Paula’s life at the expense of his blossoming music career. He added that Vanny Boy opted to date Paula out of jealous because he is currently dating her mother.

Rayvanny, Frida Kajala and her daughter Paula Kajala

Rayvanny and Paula

On Valentine’s Day, Rayvanny raised eyebrows after sharing videos getting cozy with Paula Kajala, an act that angered her mother, to an extend of asking the government to intervene.

The drama surrounding Vanny Boy’s new relationship also brought in Hamisa Mobetto who is now being accused of hooking up Paula with Rayvanny.

However, she (Hamisa) quashed the allegations, threatening to take legal action against Frida Kajala (Paula’s mother) over what she termed as using her name for damage control.

Harmonize with his New Catch Frida Kajala

Harmonzie’s post to Rayvanny.

(RAY) MY YOUNG BROTHER AND 💙 Yafuatayo Sitoyasema Kama Mimi ni Mzazi wa Paula no Naandika Kama Mzazi Nilie na Mtoto wa Kike (ZUREKHA). Lakini Pia Kama Msani Mwenzio (RAY ) Najiuliza tuu..!! Ulipata wapi Ujasiri Huu Wa Kutembea na Mwanafunzi Wa Kidato Cha (5) Wakati ni Wazi Yakwamba ni Kosa La Jinai Hukumu Yake Sio Chini Ya Miaka 30. Lakini Pia Isitoshe Una RECORD na Video Ukiwa Una KISS Yani Unaonyesha Kwamba Serikali Haiwezi Kukufanya Kitu.

Nawaza Lengo Lilikuwa ni Kuonyesha Kwamba Upo Juu Ya Sheria .? Hebu Angalia Future Ya Mtoto Wawatu Umeiweka wapi Kwa Tamaa Za Siku 1 Kama kweli Mlikuwa mnapendana MUKO IN LOVE Video ilikuwa na Haja Gani And Lengo La Kuvujisha nini ...?? LAKINI PIA SERIKALI itajiuliza Una VIDEOS Ngapi Za Watoto wa shule Kama Umeweza Kuwa na hii Na Ukaivujisha ?.

Jee Uliwaza Wasichana wa Rika Lake ambao Walikuwa Mashabiki Zako Watafurahishwa na Hichii Kitendo Cha Kinyama ? Maana Kama Leo Umemfanyia Mwenzao Ni wazi Kesho Utawafanyia Wao ...!!! Huoni kama Umewapoteza Mashabiki imara...!!! Wataipata wapi Nguvu Ya Kujirecord Ngoma Zako na Kupost ikiwa Umemzalilisha Msichana mwenzao Mdogo (KINGONO ) ?

Jee kuhusu wazazi wenye Watoto Wakike Watakutazama Sura Gani ...?? Usisahau Kuna Vijana wenzio Ambao wana wadogo Zao Wakike Watakuonaje ..??? Kwanini Usiendelee Kuimba Muziki tuu Huihitaji Kujiingiza Katika Kuhatalisha maisha Yako Kama Hivi Tazama mifano Ya Wasani Wakubwa Akina R KELLY Mpaka Leo wana Sota Ndani Kwajili Ya Mambo Hizi za watoto Wa (Shule).

Kama Tatizo Lilikuwa Ni Mimi Kumpenda Mama Yake (P) Na watu wengi wakavutiwa Na sisi si Ungetafuta Mkubwa Mwenzio Why ( MWANAFUNZI) tena wa Miaka Hii Ya (JPM) SERIKALI YA LEO IPO MACHO SANAAA MAANA WATENDAJI WENGI NI VIJANA JE WATAKUBALIANA NA HILI Unadhani Waziri wa Sanaa Michezo Na Burudani Atakalia Kimya ??? Umejiuliza Mashirika Yanayosimamia Haki za Wanawake Watalifumbia Macho ??? Mamlaka Za Elimu Jeee ???? Richa Ya Yote Your Still my brother ila Trust me Hili swala Limeniumiza Kama Kijana Nilie Barikiwa Mtoto Mungu akuvushe Kaka ...!!! Najua upo Katika Kipindi Kigumu Sana ...!!! Kama Msani Mwenzio Sina Lakufanya Zaidi Ya Kukuombea Msamaha Na Huruma Ya Serikali #Pray4Rayvany"

