WCB signee Rayvanny has landed in trouble with a section of Tanzanians after going public with his alleged new relationship with a form 5 student.

On Sunday, Vanny Boy shared videos getting cozy with Paula Kajala, daughter to Harmonize’s new Catch Frida Kajala and legendary producer P-Funk Majani, raising eyebrows among his followers.

It’s not yet clear if Paula is over 18 years, as it’s against the law to date someone who is not yet mature.

In the videos, the Kiuno hit-maker is seen kissing with the Secondary school girl, an act that prompted her mother (Frida Kajala) to react, saying she is against Rayvanny's act of dating her young daughter.

Kajala Reacts

Kajala went on to blame Hamisa Mobetto as the person who linked the two (Rayvanny and Paula) together. She also alleged that Vanny Boy and Ms Mobetto gave her school going daughter alcohol before recording the intimate videos.

Kajala who is currently dating Harmonize went on to ask the government to intervene and save her daughter.

“Ilikuwa tarehe 9 saa 6 mchana Hamisa Mobeto aliniomba kutoka lunch na mwanangu, sikuona haja kumkatalia kwa sababu nilijua yeye ni mzazi ambaye ana mtoto pia wa kike. Kumbe ndo hiyo siku alitake advantage kwenda kumkutanisha na rayvanny kwa manufaa yake binafsi, walimrubuni mtoto mdogo kwa kumnywesha pombe, wamemrecord video Chafu"

"Sawa mimi ni Mnyonge siwezi wafanya Chochote basi Hata Muogopeni Mungu Kama Mungu Hamumuoni Hamuiogopi serikali? Na kuvujisha video bila woga wakati ni mtoto mdogo anasubiria mwezi wa 6 kuingia form 5 siamini kama kuna alie juu ya sheria Katika taifa hili kama leongo lilikuwa ni Kudet Mtoto Mdogo ili Kutimiza Matendo Haya Machu Ya Kustaajabisha.

Haitoshi mnampatia mtoto pombe na kumrecord Video chafu lengo lilikuwa nini Kama sio kuharibu Maisha ya msichana wa kitanzania? Nimeumizwa mno na Hamissa mzazi mwenzangu hata kama iwe Paula ndo alimwambia anaenda kukutana na rayvanny kama yeye mzazi ange Vaa kiatu changu na kujiuliza kinachoenda kutokea ni kitu gani au kama ni mimi nafanyiwa hivi ningejisikiaje? nimeshikwa na bumbuazi sina nguvu naomba Mamlaka husika wanisaidie kwenye hili mana hili pigo ni lawazazi Wote Duniani

Paula ni msichana mdogo sana ana ndoto zake leo hii ameharibiwa profile nzima Je mmefikiria maamuzi gani anaweza chukua huyu mtoto kuona video kama hizi zinatambaa mtandaoni kama akiamua kujinyonga je?.

Naomba sana msaada serikali yangu na mamlaka husika juu ya hili.” Wrote Paula Kajala’s mother Frida Kajala".