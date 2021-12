Masauti breaks silence over claims of being chased on stage at Mbosso’s concert

In a detailed post, Masauti blamed the promoter of the show for his tribulations, clearing Mbosso’s name that had been mentioned severally.

“Sijataka kuongelea issue ya show ya Mombasa lakini pia nimeona nivunje ukimya ili kuepuka unafki. Najua mashabiki zangu wanahofu kutaka kujua what exactly happened ndio singependelea mtu atumie jina langu kuelezea my side of the story. Nataka niwaombe tu kwanza tukio hili lilitokea lisitumike kumharibia rafiki yangu @mbosso_ jina wakati siye aliyeandaa show hii," said Masauti.

Masauti and Mbosso Pulse Live Kenya

The singer went on to give details of the lady who caused confusion at the show, forcing Willy M Tuva to intervene before he (Msauti) could finish his set.

“Makosa yatupiwe waandalizi wa show hio mchwara tena sio wote ni dada mmoja tu ambaye singependa nimtaje jina😏Yeye ndo hakutaka kuheshimu kazi yangu na kunionyesha thamani kama msanii wa nyumbani. Lakini kama mpambanaji niliamua kueka kazi kwanza maana sipendi kueka hisia zangu mbele kwakua nina familia nyuma inayoniangalia mimi tu.

Siku ile ya show walienda kinyume na mahitaji yangu kwenye rider lakini wala sikuvunjika moyo kwakua ni kijana ninayepambania sanaa yangu ili familia yangu ipate rizki😣Hakukua ata na usafiri wangu ili kufika sound check,” Masauti said.

Masauti and Mbosso Pulse Live Kenya

The no stress hit-maker also disclosed that the promoters of the show never bothered to facilitate his transportation to and from the show, despite having an agreement.

“Baada ya kama nusu saa hivi, nikiendelea kuperfoem nikaona nyuma kuna mvutano unaendelea kati ya management yangu na watu kwenye stage. Yuleyule dada alitaka kunikatiza show katikati😒Vita hivo viliendelea kati yao na uongozi wangu ambao ulipinga hilo wazo lao la kusmamisha show katikati.

Dj alismamisha show kwasababu yule dada alimtishia kutomlipa🤬 mvutano uliendelea akaja @mzaziwillytuva aliyeingilia kati na kukataa mziki ukatishwe namna hio. Aliungana nasi show ikaendelea. Nikaimba na mashabiki zangu hadi wakati wangu ukaisha ndo nikashuka kwenye stage,” explained Masauti.

Nadia Mukami’s Take

Masauti’s statement come days after Nadia Mukami also addressed the mistreated they were subjected to during the Mombasa concert.

“@EricOmondi Ulikuwa unataka mimi na Masauti tupige promoter ndio ujue we are fighting for the industry ama?