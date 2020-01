Vanessa Mdee exposes scammer who conned her and other celebrities

Tanzanian singer Vanessa Mdee has exposed a man identified as Andrew Komba, who has been conning people; pretending to be a furniture dealer.

In number of updates Mdee, mentioned that she had contracted the man (Andrew Kombo) in question to make her home and office furniture but he ended up disappearing with her money.

“Ona huyu Tapeli! Nasemaje watanzania wamekuchoka Mwizi wewe leo ni mwisho wako, you messed with the wrong one @Kingdomfurniture. You fake ass, weak ass, broke, ass con ass, thieving ass scrammer. Hawa watu sio wakufanya nao biashara wanachukua pesa na furniture Hupati, kuweni Makini na hawa watu wa Kingdom Furniture. Do not do business with them, they will take your money and not deliver your furniture. My office home furniture deal gone” reads Vanessa’s expose.

Public Outcry

Vee Money’s outcry was echoed by other celebrities who have also lost money in the hands of Andrew Komba of Kingdom Furniture.

Among those who opened up about being conned by Komba, are; Media personality Fredrick Bundala alias Sky Walker.

“Mimi mhanga mbichi wa huyu jamaa! Anataka kunidhulumu 700k ya kazi ya furniture niliyompa. Atailipa tu! Idadi ya message nilizopata za watu aliowadhulumu huyu jamaa nashindwa kuelewa kwanini hadi leo yupo uraiani akiendelea kutapeli watu. Ila ipo siku yake” said Sky Walker.

Victims

EFM’s Dina Marious also confessed being a victim saying;’

“Andrew Komba.Anajiamini hadi raha hana wasiwasi kabisa 😂😂😂 Zamani alikuwa akitumia ac ya insta @furniture_mat nilikuwa namtangaza sana kumbe jizi...alivyosemwa sana na kuripotiwa akabadili jina la Ac na anatumia @kingdomfurniture_ mimi kaniblock sababu kashanitapeli. Kuweni makini nae kuna namna alivyo huwezi kutapeli mamia ya watu hapa Dar na polisi anafikishwa lakini hakuna hatua anachukiwa.Kaka yangu @skytanzania Tapeli wako huyu hapa.

Tunaomba Jeshi la polisi mkoa wa Dar es salaam mtusaidie na huyu kaka jamani...amewaliza watu wengi mfanyieni uchunguzi na msikilize malalamiko ya watu dhidi yake. Huyu kaka kanifanya nisiamin tena watengeneza furniture wanaojitangaza mtandaoni...naenda showroom kununua nimekomaaaa.Hata kutangazia watu wa funiture sina imani kabisaa”.