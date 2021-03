WCB Wasafi CEO Naseeb Abdul Juma aka Diamond Platnumz has joined the world in congratulating Mama Samia Suluhu Hassan after being sworn in as Tanzania's sixth President.

Suluhu was sworn in on Friday, March 19, 2021, following the untimely death President John Joseph Pombe Magufuli that happened on Wednesday. Madam Suluhu, 61, has served as the vice president since 2015.

“Hongera sana mama yetu SAMIA SULUHU HASSAN kwa kuwa Raisi wa Kwanza Mwanamke Nchini Tanzania....Post na Comments za watu kuanzia mitandaoni Mpaka majumbani, zinadhihirisha ni kiasi gani watu Wanakupenda na WanaKuamini...nakutakia kila lakheri katika kuendeleza Mazuri aloyaanzisha Dr. John Pombe Magufuli na mengineyo mengi utayoyafanya 🙏🏼” reads Diamond’s message to Mama Suluhu.

Diamond Platnumz with President Mama Samia Suluhu Hassan

Just the other day, Chibu Dangote hosted Mama Suluhu at Mlimani City, where she presided over a Women’s Day seminar put together by the Wasafi Boss.

Mama Samia becomes the first female president of the nation and in the East Africa region and the ninth woman president in the continent.

According to the Constitution of Tanzania, Suluhu will serve the remainder of Magufuli's term in office, given that they were re-elected in October 2020.

Also Read: Government suspends all public Concerts & Shows following Magufuli’s death

President Mama Samia Suluhu Hassan

Others industry players who took their time to wish Mama Samia Suluhu well include;

Juma Jux

“Hongera Rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mh. SAMIA SULUHU HASSAN. Naimani na uongozi wako Mwenyezi Mungu akupe nguvu 💪🏾.

Pia hongera sana kuwa Rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania, Mungu akusimamie tuijenge nchi yetu #Tanzania @samia_suluhu_hassan”

Baraka the Prince

“Wewe ni Jasiri. Wewe ni mama wewe ni Kiongozi wetu. Mungu akuongoze katika kuliongoza taifa letu Kwa usalama na amani Inshallah 🙏🏿🙏🏿 Rais wangu @samia_suluhu_hassan”

Abby Chams

“Today, history has been made! The first ever female president of the United Republic of Tanzania, @samia_suluhu_hassan . Madame President, asante kwa kutuonyesha kwamba kila kitu kinawezekana kwa mtoto wa kike. The future IS female!🇹🇿

Hongera sana na Mungu akutie nguvu. Hakika ninaamini huu ni mwanzo kwa kutengeneza historia Tanzania na dunia nzima 🌍”

Alikiba

“ALLAH akuongoze Mama, Mh. Rais @samia_suluhu_hassan 🇹🇿”

Hamisa Mobetto

“Nikupongeze Kwa Kuteuliwa Kuwa Rais Wa Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania. Tuna Imani Nawe Na Tunakuombea Utuongoze Vyema Na Kutufikisha Salama Kwenye Ile Tanzania Ambayo Serikali Ya Awamu Ya Tano Ilipanga Kutufikisha.

Watanzania Tuna Imani Kubwa Sana Nawe, Tuna Imani Kubwa Tukiamini Kuwa Unapompa Mwanamke Nafasi Si Tu Unakuwa Na Uhakika Na Matokeo Mazuri Utakayoyapata lakini Pia Unakuwa na Uhakika Kuwa Jamii Nzima Itanufaika Kupitia Mwanamke.

Nakutakia Mafanikio Mema Kwenye Ujenzi Wa Taifa Letu, 🙏🏽

@samia_suluhu_hassan ❤️”

Wema Sepetu

“Mama Samia wangu mimi...❤️❤️❤️

Now The President of The United Republic of Tanzania.... Wow...‼️‼️‼️

Madame President Herself... All the very Best Mama... Hakika Wanawake"

Abdukiba

“Hongera Mama @samia_suluhu_hassan sio tu kwa kuwa Raisi, Bali raisi wa Kwanza mwanamke, tuna Imani utatuvusha salama, Miaka mitano iliyobaki Mwenyezi Mungu akusimamie... Wanawake Mnaweza”

Rosa Ree

“KING OF QUEENS 👸🏽 MADAME PRESIDENT!🙏🏾 @samia_suluhu_hassan We are proud of you! Tunakuaminia mama yetu.... Na Tunakupenda Mungu Akutangulie ❤️”

Maua Sama

“MADAM PRESIDENT ... Rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania

MUNGU Ibariki Tanzania 🙏”