Tanzanian singer Rajab Abdul Kahali alias Harmonize has unveiled his first signee under his Record Label, Konde Music Worldwide .

In Post seen by Pulse Live, Konde Music Worldwide CEO has signed a new artiste by the name Ibraah Tz, in a bid to expand his empire.

Harmonize introduces first artiste signed under his Label Konde Music Worldwide (Photos)

“Shukrani Sana (UONGOZI) Kiukweli Kabisa Mlipaswa kufocus Zaidi Na Mimi ili Kuendelea Kufungua Milango Zaidi ..!!! Na kuendelea Kuitangaza #Bongoflavour Lakini Mkasema Hapana Mtajikamua Mtajinyima Na Kwa Mapenzi Ya Wanachi Basi Kijana Mwenzetu Atimize Ndoto Yake Ili Yeye Pamoja Na Familia Yake Ipate Walau Faraja Asanteni Sanaa Kwa nia Ya Dhati Kwa Msanii Mwenzangu Ambae Naamini Katika Kipaji Chake Ama Tunu Aliyopewa Na Mungu ...!!! Naweza Sema Bila Shaka Hata Ikitokea Siku Siimbi Muziki Teena..!!! Naamini @Ibraah_tz Nimtu Ambae Anaweza Fanya Kila Ninacho Fanya ..!! 100% Kwaheshima Kubwa Sina Budi Kuku karibisha Rasmi @Kondegang Brother .!!!@ibraah_tz Naamini Kwapamoja Tunaweza Kuwa Njia Ya Kuupeleka Muziki Wetu Another Level....!!!! Na Kesho Kuwafungulia Vijana Wenzetu Njia Waliopo Mtaani Watoto Wa Kimaskini Kama Sisi ...!!! Nikuombe tu Uamini Katika Wananchi Watakao kupokea Na Kukusikiliza Ndio Wanaweza Kubadirisha Maisha Yako Nakusisitiza Kuwapenda Na Kuwaheshimu ...!! 🙏 Pia Nikuombe Wewe Rafiki Unaesoma Ujumbe Huu Kumuandikia Neno (1) Tuu Ambalo Unahisi Litamfariji Kumtia Moya Na Ukawe Kati Ya Watu Wa Mwanzo Kabisa...!!! Walio Mtakia Heri Na Mafanikio Mema Katika Safari Yake Anayoianza Leo hiii Kijana Mwenzetu!! Ibraah_tz 🙏 Pia unaweza Ku follow Handle Zake...!!! 🙏 Instagram: @ibraah_tz” said Harmonize.

Konde Music Worldwide Headquarters

The introduction comes days after the Uno hit-maker acquired a new mansion that will serve as Konde Music Worldwide Headquarters.

The singer took to social media to flaunt pictures of his new compound with all his cars parked outside the new home.

About 8 months ago, Harmonize began the process of leaving Diamond Platnumz owned WCB, the label that discovered and nurtured him into the household name that he is today.

New WCB Signee

Just the other WCB Wasafi under Diamond Platnumz also introduced a new female signee called Zuchu.

“WE INTRODUCE TO YOU THE NEW QUEEN OF BONGO FLEVA|| Ni mtoto wa Malkia Mwenye Sauti ya Kasuku. Amepikwa akapikika Sasa Ni Muda wa Dunia Kufurahia kipaji Hiki Kipya kutoka Tanzania. Ladies & The Gentleman Rasmi Tunamtambulisha Kwenu Msanii Mpya @officialZuchu Katika Label Yetu Ya @wcb_wasafi . Tafadhali kwa Heshima na Taazima Tunawaomba Watanzania Mumpokee na Kusheherekea Kipaji chake. Welcome to @wcb_wasafi Family @officialzuchu .. “ said Diamond.

Zuchu is the daughter of renown Tanzanian Taarabu singer Bi Khadija Omar Kopa.