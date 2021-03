Diamond Platnumz Manager cum MP Babu Tale, DC Jokate Mwegelo and rapper Mwana FA have penned down special messages to President John Pombe Magufuli amidst reports that he is in Hospital battling Covid-19.

In his statement, an angry Babu Tale lashed out at Kenyans for spreading unconfirmed reports concerning President Magufguli’s health, quashing allegations that he is admitted at Nairobi Hospital.

According to Tale their President can’t seek medication in Kenya at a time they boost one of the best Hospitals in East Africa.

“Nawashangaa sana wanaosambaza uvumi usio na utu, heshima na nidhamu dhidi ya kiongozi mkuu wa nchi yetu. Eti kwa nini hakuonekana kwenye Ibada Jumapili iliyopita, kwani Mhe. Rais huwa anaonekana kila Jumapili? Mimi ni Mtanzania ninayefuatilia taarifa za Rais wangu bila kukosa, sio Jumapili zote hutolewa taarifa za Rais kuhudhuria Ibada ya Jumapili.

Pili, nimeshangaa sana majirani zetu wanavyoingia kichwakichwa kwamba Rais wetu kaenda kutibiwa maradhi ya moyo na Korona katika hospitali moja ya Nairobi. Hivi kama Rais anatafuta rufaa ndio apelekwe Nairobi? Yaani Rais aache kwenda Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ambayo ni moja ya vituo bora Afrika kwa kutibu maradhi ya moyo aende Nairobi? Wakati Wakenya kibao wanakuja kutibiwa Moyo Tanzania. Acheni hizo.

Mhe. Rais wewe chapa kazi, hawa tutajibizana nao sisi, wewe wala usihangaike nao, wala Serikali msihangaike nao. Bahati nzuri wanaoendesha ajenda hii ni Watanzania wenzetu na tunawajua, na tunajua sasa hivi hawana hoja wamebaki kusingizia watu kufa na kubangaiza hoja kupitia ugonjwa wa Korona.

Tunaendelea kukuombea Rais wetu, Mungu akupe afya njema, busara na hekima ya kuendelea kuliongoza Taifa letu”

Jokate Mwegelo

Ex-Tanzanian actress and Kisarawe District Commissioner Jokate Mwegelo also praised Magufuli’s for his “firm leadership and guidance”.

“Mhe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Joseph Magufuli. We thank you for your firm leadership and guidance. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amen.

🇹🇿🇹🇿🇹🇿🇹🇿🇹🇿”

Mwana FA

Rapper and Muhenza MP Hamis Mwijuma aka Mwana FA wrote;

"Amiri Jeshi Mkuu. Tunamshukuru Mungu kwa maisha yako,tunamshukuru Mungu kwa mamlaka aliyokupa juu yetu. Tunamshukuru Mungu kwa UTHABITI wa moyo wako na utashi mkubwa wa kusimamia unachoamini. Mungu akuweke baba"

For the better part of this week, President John Pombe Magufuli has been a trending topic in Kenya after reports surfaced online alleging that he is admitted at Nairobi Hospital battling Covid-19.