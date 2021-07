Drama as Ringtone Apoko shows up in an Ambulance at Kibera Law Courts (Video)

Speaking to the press, Ringtone said that he is still in pain and will probably need to travel to South Africa for further medical attention (Head-scan).

“Naumwa na mkono na Kichwa…na mimi sijawahi kujulikana kwa kupiga watu hii mambo yote sisi hufanya kwa mtandao ni ya kufurahisha wakenya…nimefanya Head scan na kuna probability ni kama nita have kwenda South Africa kufanya Head scan Zaidi. Kwa sababu niliumizwa” said Ringtone.

Musician Ringtone Pulse Live Kenya

“Mimi naumwa… na mwili wangu hauko sawa. Mimi sikukosea Robert Alai lakini aliamua tu kunivamia, nikapandisha kioo ya gari wakati alikuja kunivamia nay eye akaona akuje na Rungu apasue kio ya gari yangu na akaniumiza.

Nataka kuongelesha Inspector of Police na DPP kwamba Kenya ni nchi iko na sheria na nataka tu atumia sheria. Nashaanga mbona kesi yangu inazungushwa tu round" added Apoko.

Apoko went ahead to say that he needs justice to be served, stating that he has already gotten a quotation for his damaged car and Alai should pay for the damages.

“Landover Kenya about ni dealers was Gari ambayo ilikuwa damaged walishapeana quotation yao… quotation ni around Sh500K niko na P3 lakini nashangaa kesi aiendelei kwa nini? Mimi nataka tu Justice

Kwa mtando sijui watu wanasema Alai amenifinya, ooh yeye ndo mkubwa lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu ako above the law" said Apoko.