Harmonize hits back after former boss Diamond mocked him [Screenshot]

Chibu Dangote took to social media to congratulate his signee for the big achievement but at the same time throwing shade at Harmonize for not being thankful.

“The first African artist to perform #MTVEMA @rayvanny Chui 🐅 👑.... Niwakumbusha msanii wa kwanza Africa Kuperform MTVEMA anatokea Tanzania, Mkoa wa Wasafi na sasa ni raisi wa Next Level Mh @rayvanny.

“Vijana wenzangu tujifunzeni kuwa na nidhamu na fadhila ili Sanaa zetu zitufikishe mbali zaidi na tusiishie kwenye Mihadarati....🐅 #WCB4life #NextLevel #Tetema,” wrote Chibu Dangote.

However, in a quick rejoinder, Harmonize clapped back with some below the belt tackles, accusing Platnumz of always being bitter whenever he fails to win an award.

The Konde Gang President went on to allege that Chibu Dangote uses hard drugs as opposed to him who only smokes.

He also insinuated that the WCB CEO always buys his awards.

“Vijana Nivyema kujifunza ukimsaidia mtu sio lazima umdai fadhila.

Maana kama ndio hivyo basi Tanzania yote inanidai. Pia ukishapokea mamillion ya shilling 600m ukishavutia unga yakiwa yanakaribia kuisha ni vyema kuyauliza au kutadai fadhila. Pia Vijana jitahidini kutofautisha kipi ni hatari katio ya mihadarati na huo unga unao kukondesha…,” Harmonize said in part.

He added that his former boss always hires people to insult him on social media yet he has been in the music industry for over 11 years.

“Vijana Jitahidi kutofautisha kati yaw ewe mwenye miaka 11 na wenye miaka 6, umefika wapi. Maana Bar ni zile zile, kitchen party ni zile zile huku USA. Licha ya kuvimba kote mkiwa jiji la mama samia. Vijana nivyema kuendelea kuwalipa wakina mama Levo waendelee kutukana watu unaotaka wakuheshimi huku ukiamini watakufa kimziki bila kujua unawalipia promotion.

“Vijana tujifunze kupost msani wako akitoa wimbo sio kuumia kwa kutolewa kwenye collabo na sio kutafuta pakutokea kupitia kijana mwenzio. Sio vizuri kaka. Mkishakosanga tuzo zisizo nunulika msikimbilie Ngada haraka…Rudini studio subirieni Afrima,” alleged Harmonize.

