Jeje Hit-maker Diamond Platnumz has sent out a message of solidarity to his Manager Hamisa TaleTale alias Babu Tale who has declared interests in Morogoro (Morogoro vijinini Kusini Mashariki) Parliamentary seat ahead of their general elections scheduled for October.

On Wednesday, Tale picked nomination papers from the Chama Cha Mapinduzi’s (CCM) offices in Morogoro, kicking off his journey to parliament.

In his message, Platnumz said that he believes in Tale’s leadership skills and he is certain that he will do a good job for the Morogoro people. He also assured him full support from his WCB Wasafi Family.

Diamond Platnumz’s message to Manager Babu Tale as he joins Politics

Sina Mshaka juu ya Uongozi wako

“@babutale Sina Mshaka juu ya Uongozi wako, kwasababu naamini kama uliweza kuniongoza mimi / Wasafi na Wasanii Mbalimbali walotutangulia na wote kufanya vyema tena kwa kiwango kikubwa, basi naamini Kupitia wewe Morogoro vijinini Kusini Mashariki itakuwa salama Mikononi mwako na nami pamoja na Familia nzima ya Wasafi tuko Nyuma yako kuhakikisha kuwa tunakusaidia kwa hali na mali kuleta Maendeleo Morogoro Vijijini kusini Mashariki na kwa pamoja kumsaidia Mh raisi Dr. John Pombe Magufuli kuijenga Tanzania ya sasa,” wrote Diamond Platnumz.

Other WCB Members also took to social media to applaud Tale for his act of joining politics.

Diamond Platnumz with his three Managers Babu Tale, Sallam SK, and Mkubwa Fella

Sallam SK

“Kuna kutaka Uongozi na Uongozi kutaka mtu...!! Kwa upande wako wote tunafahamu kuwa Uongozi unakuhitaji wewe Bw. Hamisi Shabani Taletale, Hekima yako kwenye utendaji, usuluhishaji, ufanikishaji na maamuzi ya msingi ni silaha tosha tunayojivunia tunaofanya kazi na wewe. Na uhakika wana Morogoro Kusini Mashariki watakuwa salama kwenye Hekima zako. #TaleAnatosha #CCM #MwendelezoWaKazi cc @babutale”

Queen Darleen

“Mabadiliko ya maendeleo mara zote yanahitaji mtu makini na mchapakazi! Hongera sana @babutale kwa kuchukua Form ya ugombea ubunge ili ulete maendeleo yenye HAKI na kutatua changamoto za wananchi wa sehemu husika #CCMSAFII.”

Lava Lava

“Ninaimani Kubwa Sana Nawewe Boss Wangu @babutale Hakika Tunaenda Kuiona Morogoro Vijijini Mpya Kupitia Wewe Serikal Ya Awamu Yatano Inataka Watu Wachapakazi Nawewe Nimmoja Wao MUNGU akuongoze Naakupe kila Hitaji Lamoyo Wako Ccm Hoyeeeeeee!!!!!”

Other prominent personalities who have joined politics in Tanzania include; Steve Nyerere (Actor) Master Jay (Music Producer), Zamaradi Mketama (Media Personality), Mwijaku (Media Personality, Wakazi (Rapper), Dar es salaam Regional Commissioner Paul Makonda, MC Pilipili (Comedian), and Keisha (Singer) among others.