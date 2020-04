Veteran Tanzanian rapper Mwana FA has spoken for the first time, after recovering from novel coronavirus.

In an interview with Clouds FM, the rapper said that he finally tested negative after undergoing 8 different tests with most of them coming out positive.

Mwana FA stated that he was in isolation for 28 days because each time a test turned out positive, it took the doctors 72 hours for them to conduct another test.

Rapper Mwana FA recovers from Covid-19 after 28 days

“Nimekaa siku 28 kwenye isolation, nimepimwa mara 8 hadi kupatikana negative, mara zote nilizopimwa nilikuwa napatikana positive na ukipatikana positive wanakaa masaa 72 hadi kukupima tena! Naweza kusema ni kama huyu mdudu alining'ang'ania,” said the rapper.

FA added; “Nimepona kwa sasa, tena baada ya kupima mara 8, hata ukiniuliza nimefanya mbinu gani hata sijui, kila kitu nilichokuwa naambiwa kwamba kitasaidia nafanya, jifukize kupitia karafuu, tangawizi na limao kwenye maji, nijifukize kwa dk 15 mara tatu 3 kwa siku nafanya, au kuna dawa ya antibiotic nakunywa."

Rapper Mwana FA recovers from Covid-19 after 28 days

The hit maker of We endelea tu who was asked about how he contracted the coronavirus disease said he cannot explain because there are many instances he can think of, which could also not be true.

“Kila situation nazo zifikiria kuna kama kumi ambazo naweza sema kwamba hapa naweza kuwa nimepick Corona n azote zinaweza kuwa za uwongo vilevile inawezekana labda apartment niliyokuwa nimefikia kuna mtu alikuwa ameumwa akawa ameshika sehemu, inawezekana mtu kapiga chafya kwenye lift, yaani sehemu milioni ambazo kila mahali nilipopita unaweza kupick corona,” said Mwana FA.

The rapper was among the first people to be announced to have contracted Covid-19 and went public about the status of his health at the time.

Tanzanian legendary Rapper Hamis Mwinjuma popularly know as MwanaFA has tested positive for COVID-19.

"Ndugu. Majibu ya vipimo vyangu vya Covid 19 yamerudi chanya. Inaudhi. Siumwi KABISA. Nipo sawa 100%. Na nimejitenga toka niliporudi ili kuepuka kuathiri wengine. Na kwa bahati hata watoto wangu sijakutana nao kabisa. Hawapo nyumbani. Nawaomba tu tuchukue tahadhari kwa kadri ya uwezo wetu kukwepa usitupate na hata tukipatwa nao sio tatizo la kivile hata,virusi wake wanaondoka wenyewe baada ya siku kadhaa tu. So yah,sisi wa nchi hizi tulioandamwa na migonjwa mikubwa mikubwa katika kukua kwetu,haya ‘mafua’ wala sio kitu cha kututisha. ITAKUWA TU SAWA. Tuweni na amani tu mioyoni," shared MwanaFA.