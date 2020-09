WCB Signee Mbwana Yusuph Kilungi popularly known as Mbosso has landed his first multi-million Ambassadorial Deal.

On Thursday, the Hodari hit-maker was confirmed as the new Tanga Fresh Brand Ambassador. Tanga Fresh is leading dairy processing Company in Tanzania.

A thankful Mbosso, took to his social media pages to share the good news with his over 3.4 million followers.

“Official Tanga Fresh Brand Ambassador. Asante Sana @tangafreshtz kwa Kuniamini , Ahadi Yangu Kwenu Sitawaangusha na Hamtajutia Kufanya Kazi na Mimi ..".. Si Mmetaka Wanywe Maziwa Ya @tangafreshtz Basi na Kuyaoga Watayaoga Mwaka Huu ... " #Tangafreshtz #TangaFreshBrandAmbassador🤝 @tangafreshtz @sechonge_as” wrote Mbosso.

WCB Signee Mbosso. Mbosso apointed Tanga Fresh Brand ambassador

Upon seeing the good news, WCB President Diamond Platnumz penned down a congratulatory message to his signee, praising him for the new milestone in is career.

“Oooh Hoo Kumekucha!.......MBOSSO KHAN Official Tanga Fresh Brand Ambassador!!....Fanya Ufanyavyo kaka Balozi, ila chondechonde mi naomba usinisahau walau pakti tatu tu kwa wiki niwe nachanganyia Karanga zangu nikitaka Kuanza kutema #Cheche Kwa Chumba..... @mbosso_ 💣⛽🔥” reads Diamond’s message to Mbosso.

Other WCB Wasafi members joined the conversation, saluting Mbosso for his multi-million deal with Tanga Fresh.

Esma Platnumz

“Official Tanga Fresh Brand Ambassador 🤝 @tangafreshtz hongera sana Twin Khan sasa uende ukampelekee @tahiyaplatnumz yogurt”

Mama Dangote

“AWOTEEEEE @mbosso_ nazani unanijua ninavyopenda maziwa mama yako 💣⛽🔥”

Queen Darleen

“Sasa fanya kupitisha Hm apa kaka @mbosso_ Oooh Hoo Kumekucha!.......MBOSSO KHAN Official Tanga Fresh Brand Ambassador!!....Fanya Ufanyavyo kaka Balozi, ila chondechonde mi naomba usinisahau walau pakti tatu tu kwa wiki niwe nachanganyia Karanga zangu nikitaka Kuanza kutema #Cheche Kwa Chumba..... @mbosso_ 💣⛽🔥”

Romy Jons

“SIJUI ITAKUAJE MWAKA HUUU!!!!. NIPITE SAA NGAPI VITU VANGU KAKA????

Official Tanga Fresh Brand Ambassador 🤝 @tangafreshtz @mbosso_ #TangaFreshTz”

Zuchu

“KING KHAN @mbosso_ more wins ,#wcb4life”

Kim Kayndo “Hongera Sana Mufti. Hakika Huu Mwaka Ni Bora Sana @mbosso_ Balozi Rasmi Wa @tangafreshtz Sema Cheti Sikupi Bila Carton Ya Maziwa 🤣🤣#tangafreshtz”