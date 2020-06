Switch TV News anchor cum sports Presenter Ahmed Abuller has parted ways with Red Cross owned station after two years.

In an update seen by Pulse Live, Abuller bid goodbye to his viewers, thanking Switch TV for the opportunity to work with them for the past two years.

“#Zingatia, huwezi kuwa mfalme kwa kukalia kiti kikubwa, ndani ya miaka miwili nimejifunza mengi chanya na hasi, nimepiga hatua katika tasnia ninayoienzi, Shukran za dhati kwa wale wote walionishika mkono, wasimamizi wa runinga ya switch TV walioniamini na kunitwika jukumu la uongozi, mashabiki wote waliokuwa nami kwenye safari hii, umewadia wakati wa kubadili mpini, jembe ni lile lile #Ngomaitambae,” reads Abuller’s post.

Switch TV News Anchor Abuller Ahmed quits after 2 years

In another post the sports Journalist wrote; “Ready for my next move #Ngomaitambae”.

Exiting KTN

Before joining Switch TV, Abuller worked for Standard Group owned station KTN for three years.

“Kawaida mtoto huanza kutambaa Kisha akasimama na kutembea Dede, anaposhika Kasi huachiliwa ajipimie mwendo, kwa kipindi Cha Miaka mitatu nimepitia hatua zote hizi kwenye runinga ya KTN, umewadia wakati wa kupaa kwa mbawa zangu, Kwanza natoa shukrani za dhati kwa mashabiki wote, pili kwa Shirika la Standard na kikosi kizima Cha KTN, tatu kwa kitengo Cha KTN michezo kikiongozwa na Hassan Jumaa na mwisho kabisa kwa mentor wangu wa nguvu,” shared Abuller Ahmed during his exit.

Abuller, who is an Alumni of Kenya Institute of Mass Communication, joined KTN after being ranked among the top three contestants for “The Presenter season 2”.