Nyashinski, Diamond, Bien, Nikita Kering nominated in 2022 AFRIMA awards [Full List]

This year’s edition has seen the highest number of entries hitting a total 9,067 entries having been submitted between August 20, 2021 to August 5, 2022 and considered for nomination.

The West African region dominated the nominations list leading the five African regions which have different artists nominated in different categories. Also featured are diaspora-based artists who according to AFRIMA contribute greatly to the growth of African music in the global market.

From Kenya, major acts nominated for different categories include Wanavokali (Best African band) Martin Obudho and Muthaka (Songwriter of the year), Nyashinski (Best artist in African hip hop) and Nikita Kering (Best Female artist in East Africa).

Here is the full list of nominees:-

Best Male Artist in Eastern Africa

Addis Legesse - Ethiopia Bien -Kenya Diamond Platnumz - Tanzania Eddy Kenzo - Uganda Kassmasse - Ethiopia King Saha - Uganda Marioo - Tanzania Mbosso - Tanzania Nyashinski - Kenya Rayvanny – Tanzania

Best Female artist in East Africa

Betty G - Ethiopia Tanasha Donna - Kenya Frida Amani - Tanzania Hewan Gebrewold - Ethiopia Muthaka - Kenya Nandy - Tanzania Nikita Kering - Kenya Rosa Ree - Tanzania Spice Diana – Uganda Zuchu - Tanzania.

Album of the Year

Brymo - Nigeria Burna Boy - Nigeria Dadju - DRC Diamond Platnumz - Tanzania Didi B - Cote d'Ivoire Kabza De Small - South Africa Nomfundo Moh - South Africa Oumou Sangare - Mali Soolking - Algeria Rema – Nigeria

Artiste of the Year

Burna Boy - Nigeria CKay - Nigeria Dadju - DRC Diamond Platnumz - Tanzania Fireboy DML - Nigeria Kabza De Small - South Africa Manal - Morroco Tiwa Savage - Nigeria Wegz - Egypt Zakes Batwini - South Africa

Best Africa Act in Diaspora (Male)

Aya Nakamura - Mali Bey T - Kenya Darkoo - Nigeria Faouzia - Morocco Moha K - Morocco Nata - Sierra Leone Rimon - Eritrea Ronisia - Cape Verde Shay - DRC Soraia Ramos - Cape Verde

Best African Band, Duo, Group

Calema - Sao Tome & Principe Disco Misr - Egypt Jano Band - Ethiopia Mafikizolo - South Africa MAJOR LEAGUE DJz - South Africa Ridimz - South Africa The Cavemen - Nigeria Toofan - Togo Umoja Sounds - Happy Kenya Wanavokali - Kenya

Songwriter of the year

Bridget Blue - Kenya Daniel Baron - South Africa Lloyiso Mandlovandile Gigana - South Africa Martin Obudho, Muthaka - Kenya Matias Damasio - Angola Mordecai 'Dex' Mwini - Kenya Olawale Olofo'ro - Nigeria Rokia Kone – Mali Iba One - Mali Sidy Diop – Senegal

Best Female Artiste in Inspirational Music

Bridget Blue - Kenya Chaama - Morocco Diana Hamilton - Ghana DJ Zinhle - South Africa Irene Robert - Tanzania Janet Otieno - Kenya Makhadzi - South Africa Manal - Morocco TY Bello – Nigeria

Best Male Artiste Africa in Inspirational Music

Davido - Nigeria Grace Lokwa - DRC Kassmasse - Ethiopia KS Bloom - Cote d'Ivoire Majoos - DRC Masterkraft - Nigeria Nathaniel Bassey - Nigeria Noel Nderitu - Kenya Samthing Soweto - South Africa Wave Rhyder - Lesotho

Best African DJ

DJ Lito - Uganda DJ P2N - DRC DJ Snake - Algeria DJ Tarico - Nigeria DJ Yessonia - Namibia DJ Zinhle - South Africa MAJOR LEAGUE DJz - Ghana Spinall Pallazo - Nigeria Uncle Waffles - South Africa Zakes Batwini - South Africa

Best Male Artiste in Central Africa

C4 Pedro - Angola Dadju - DRC Fally Ipupa - DRC Innoss'B - DRC Gaz Mawete - DRC Matias Damasio - Angola Ninho - DRC Roga Roga - DRC Tayc - Cameroon Tenor – Cameroon

Best Female Artiste in Central Africa

Asaba - Cameroon Blanche Bailly - Cameroon Emma'a - Gabon Espoir La Tigresse - Gabon Pérola - Angola Shay - DRC Vernyuy Tina - Cameroon Zara Williams - DRC

Best Male Artiste in Northern Africa

Ali Loka - Egypt Ahmed Saad - Egypt A.L.A - Tunisia DJ Snake - Algeria Dragano - Morocco El Grande Toto - Morocco Marwan Moussa - Egypt Snor - Morocco Soolking - Algeria Wegz – Egypt

Best Female Artiste in Northern Africa

Faouzia - Morocco Jaylann - Morocco Kenza Morsli - Algeria Lyna Mahyem - Algeria Manal - Morocco Marwa Loud & Moha K - Morocco Ruby - Egypt Rym – Morocco

Best Male Artiste in Southern Africa

A-Reece - South Africa Blxckie - South Africa DJ Tarico - Mozambique Gemini Major - Malawi Focalistic - South Africa Kabza De Small - South Africa Musketeers - Namibia Master KG - South Africa Winky D - Zimbabwe Zakes Bantwini - South Africa

Best Female Artiste in Western Africa

Black Sherif - Ghana Burna Boy - Nigeria Didi B - Cote d'Ivoire Fireboy DML - Nigeria Kizz Daniel - Nigeria Rema - Nigeria Serge Beynaud - Cote d'Ivoire Sidiki Diabate - Mali Wally B. Seck - Senegal Wizkid - Nigeria

Best Female Artiste in Western Africa

Asa - Nigeria Viviane CHIDI - Senegal Gyakie -Ghana Josey - Cote d'Ivoire Manamba Kante - Guinea Oumou Sangare - Mali Simi - Nigeria Soraia Ramos - Cape Verde Tems - Nigeria Tiwa Savage – Nigeria

African Fans favourite

Bello Falcao - Cote d'Ivoire Ch'cco, Mellow, Sleazy - South Africa Goya Menor & Nektunez - Ghana & Nigeria Joeboy - Nigeria Lojay X - Nigeria Mavins - Nigeria Oxlade - Nigeria The Therapist - Serria Leone Young John - Nigeria Young Stunna - South Africa

Best Africa Collaboration

Ahmed Saad - Egypt Calema x Zé Felipe - Sao Tome and Principe/Brazil Costa Titch feat. C'buda M, Alfa Kat, Banaba Des, Sdida & Man T - South Africa Davido feat. Focalistic - Nigeria / South Africa Fireboy feat. Ed Sheeran Peru (Remix) - Nigeria/Great Britain Kikimoteleba feat. Franglish Tigini (Remix) - Cote d'Ivoire/DRC Kizz Daniel feat. Tekno Buga - Nigeria Marioo feat. Jovial Mi Amour - Tanzania Mbosso, Costa Titch, Phantom Steeze Moyo - Tanzania/South Africa Tiwa Savage feat. Brandy Somebody's Son - Nigeria/USA

Best African Act Diaspora Male

Calema - Sao Tome & Principe Dadju - DRC Dafencii - Sudan DJ Snake – Algeria Gil Semedo - Cape Verde Jae5 - Ghana Ninho - DRC Soolking - Algeria Tion Wayne - Nigeria Ya Levis – DRC

Best African Rapper (Lyricist)

A-Reece - South Africa Dafencii - Sudan Didi B - Cote d'Ivoire Dip Doundou Guiss - Senegal Marwan Moussa - Egypt Ladipoe feat. Rema -Nigeria LAMB (Loose Kaynon, A-Q, MI, Blaqbonez) - Nigeria Nata - Sierra Leone Nay Wa Mitego - Tanzania Youssoupha - Cote d'Ivoire

Best Artist, Duo or Group in African Dance or Choreography

Ans-T Crazy - Guinea Costa Titch - South Africa Eltee Skhillz - Nigeria Kamo Mphela - South Africa Portable X Poco - Nigeria Roga Roga - DRC Serge Beynaud - Cote d'Ivoire Simi - Nigeria Spice Diana - Uganda Toofan – Togo

Best Artist, Duo or Group in African Electro

Asake - Nigeria Costa Titch - South Africa Davido - Nigeria DJ Maphorisa - South Africa DJ Snake - Algeria DJ Yessonia - Namibia Felo Le Tee & Myztro - South Africa Mbosso - Tanzania Tresor - DRC Zakes Bantwini - South Africa

Best Artist, Duo or Group in African Pop

Adekunle Gold - Nigeria Ckay - Nigeria Kizz Daniel - Nigeria Kouz1 - Morocco Matias Damasio - Angola Pheelz -Nigeria Ronisia - Cape Verde Roseline Layo - Cote d'Ivoire Soraia Ramos - Cape Verde Tenor – Cameroon

Best Global Act

Anitta (Brazil) - Mon Soleil by Dadju Brandy (USA) - Somebody's Son by Tiwa Savage Chris Brown (USA) - Call Me Everyday ft. Wizkid, Monalisa (Remix) by Lojay x Sarz, Nobody Has to Know ft. Davido, Diana by Fireboy DML, Time & Affection by Rema Drake (Canada) - Fountains ft. Tems, Tresor Ed Sheeran (Great Britain) - Peru (Remix) by Fireboy DML, For My Hand by Burna Boy Justin Bieber (Canada) - Essence (Remix) by Wizkid, Attention by Omah Lay Maluma (Colombia) - Mama Tetema ft. Rayvanny Popcaan (Jamaica) - Toni-Ann Singh by Burna Boy Tyga (USA) - Touch It (Remix) by KiDi Vitaa (France) Prends Ma Main by Maitre Gims & Vitaa

Producer of the year

C4 Pedro - Angola CKay - Nigeria Kimambo beats - Tanzania Nyadjiko & Dadju - DRC Rahal - Egypt Reward Beatz - Nigeria Sdida & Man T - South Africa Serge Beynaud - Cote d'Ivoire Shizzi - Nigeria Stan-E Kibulu & William Grigahcine – Algeria

Breakout Artist of the Year

Asake - Nigeria Camidoh - Ghana Costa Titch - South Africa Daliwonga - South Africa El Grande Toto - Morroco Fior 2 Bior - Cote d'Ivoire Hewan Gebrewold - Ethiopia Marwan Moussa - Egypt Nomfundo Moh - South Africa Pheelz – Nigeria

Best Video

Amine Boumediene - Algeria Costa Titch - South Africa DAMMY TWITCH - Nigeria Director Pink - Nigeria Elias Belkader - Algeria Maranta Tegegne - Ethopia Mateo Da Silva - Cameroon Napephasha - South Africa Soolking & Digital Nak - Algeria TG Omori – Nigeria

Best Artiste, Duo or Group in African Contemporary

Adekunle Gold - Nigeria Alikiba - Tanzania Brymo - Nigeria Fadilee - Tanzania Fally Ipupa - DRC Fior 2 Bior - Cote d'Ivoire Roga Roga & Extra Musica - DRC Sidiki Diabate - Mali Wally B. Seck - Senegal Wegz – Egypt

Best Artist, Duo or Group in African Rock

Amir Eid - Egypt Clay - Nigeria Daniel Baron - South Africa Franck Biyong - Cameroon RASH - Kenya Reën & Refentse Morake - South Africa

The public voting portal for the 2022 AFRIMA edition would be live on Sunday, September 25, 2022, at 1:00 p.m. East African Time. African music lovers within the continent, and around the world, can visit the official website www.afrima.org to vote.

Voting closes at 01.00 (EAT) on December 10, 2022, before the AFRIMA main awards ceremony.